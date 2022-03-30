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15 минут назад

Синоптик предупредила москвичей о ненастной погоде в выходные

Никита Бородкин

Следующие выходные в Москве будут ненастными из-за южного циклона. Как рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, с 31 марта до 3 апреля в столице выпадет около половины месячной нормы осадков.

Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные
Фото: ТАССТАСС

«Мы ожидаем, что влияние циклона скажется уже 31 числа, температура воздуха в ночные часы останется слабоотрицательной, дневная — слабоположительная. 1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона, у нас будет приниматься снег. 2 числа он будет "лепить" практически в течение всех суток, не меняя интенсивности», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что улучшение погоды возможно лишь к 4 апреля, когда снег будет идти только местами и небольшой. Такую погоду Позднякова назвала типичной для апреля, однако огорчаться не следует — после подобных осадков снег быстро тает.

«Все равно весна придет, но чуть позже, чем бы мы того хотели», — добавила метеоролог.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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