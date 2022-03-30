Москвичей предупредили о ненастной погоде в выходные

«Мы ожидаем, что влияние циклона скажется уже 31 числа, температура воздуха в ночные часы останется слабоотрицательной, дневная — слабоположительная. 1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона, у нас будет приниматься снег. 2 числа он будет "лепить" практически в течение всех суток, не меняя интенсивности», — рассказала Позднякова.