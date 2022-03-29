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1 час назад

Синоптик объяснил появление в Москве «снежной» грозы

Никита Бородкин

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил «снежную» грозу, которую наблюдали жители Москвы в понедельник, 28 марта. Как сообщает агентство «Москва», синоптик рассказал, что это произошло из-за столкновения неоднородных воздушных масс.

Появление в Москве «снежной» грозы объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера через Москву активно проходил атмосферный фронт, был очень высокий контраст по температуре, и сильные конвективные восходящие воздушные потоки сформировали неадекватные для марта кучеводождевые облака высотой до 6-7 км, и все это сопровождалось интенсивными осадками и местами грозой. Это все продукт столкновения двух разнородных воздушных масс», — заявил Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что грозы для марта нехарактерны и эксперты обычно начинают их считать не раньше 15 апреля.

«По статистике, такое случается в марте не чаще одного раза в три-пять лет», — пояснил Тишковец.

Напомним, что накануне москвичи начали публиковать в соцсетях фото и видео необычного погодного явления — во время метели на город обрушилась гроза.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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