Появление в Москве «снежной» грозы объяснили

«Вчера через Москву активно проходил атмосферный фронт, был очень высокий контраст по температуре, и сильные конвективные восходящие воздушные потоки сформировали неадекватные для марта кучеводождевые облака высотой до 6-7 км, и все это сопровождалось интенсивными осадками и местами грозой. Это все продукт столкновения двух разнородных воздушных масс», — заявил Тишковец.