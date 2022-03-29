Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности. Согласно данным на официальном сайте Гидрометцентра РФ, предупреждение будет действовать до 07:00 31 марта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также до вечера 29 марта в столице и регионе действует "желтое" предупреждение о порывах ветра до 15-17 метров в секунду.

Напомним, что ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в середине мая в РФ начнется период «опасного» солнца. В эти дни светило будет излучать вредный для человека уровень ультрафиолетового излучения. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами в это время может вызвать повреждение слизистой оболочки глаз и кожи.