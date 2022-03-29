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8 часов назад

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Никита Бородкин

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности. Согласно данным на официальном сайте Гидрометцентра РФ, предупреждение будет действовать до 07:00 31 марта.

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также до вечера 29 марта в столице и регионе действует "желтое" предупреждение о порывах ветра до 15-17 метров в секунду.

Напомним, что ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в середине мая в РФ начнется период «опасного» солнца. В эти дни светило будет излучать вредный для человека уровень ультрафиолетового излучения. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами в это время может вызвать повреждение слизистой оболочки глаз и кожи.

При этом в марте и апреле излучение от солнца будет наименее вредным. Метеоролог отметил, что сейчас детей «нужно выводить к солнцу», поскольку текущий уровень ультрафиолета способствует выработке витамина D.

Погода,Роман Вильфанд,
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