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3 часа назад

Сильный дождь обрушится на Москву в ночь на вторник

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Сильный дождь обрушится на Москву в ночь на 29 марта. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Сильный дождь обрушится на Москву в ночь на вторник
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Этой ночью ожидается переменная облачность, сильный дождь, температура – 0...+2 градуса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в полночь атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Во вторник днем осадки продолжатся, однако будут менее интенсивными. В среду снова похолодает: температура воздуха будет колебаться в диапазоне -1...+1 градус. Пойдет снег. Также будет дуть умеренный ветер.

Ранее Москву накрыл мокрый снегопад. Также в городе похолодало и образовалась гололедица.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что плохая погода сохранится в столице до конца текущей недели: в период с пятницы по воскресенье прогнозируются обильные осадки. В общей сложности за предстоящую неделю на столицу придется 20–25 миллиметров, что составляет более половины всей месячной нормы.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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