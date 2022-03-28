Сильный дождь обрушится на Москву в ночь на вторник

Сильный дождь обрушится на Москву в ночь на 29 марта. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Этой ночью ожидается переменная облачность, сильный дождь, температура – 0...+2 градуса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в полночь атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Во вторник днем осадки продолжатся, однако будут менее интенсивными. В среду снова похолодает: температура воздуха будет колебаться в диапазоне -1...+1 градус. Пойдет снег. Также будет дуть умеренный ветер.

Ранее Москву накрыл мокрый снегопад. Также в городе похолодало и образовалась гололедица.