Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что всю ближайшую неделю в Москве будут идти снегопады и расти сугробы. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Март - это зимний месяц», - подчеркнул метеоролог.

В понедельник, 28 марта, по прогнозу Гидрометцентра, снег будет идти почти весь день. Вечером снег станет мокрым.

«Осадки прогнозируются заметные, и это приведет к повышению высоты снега. <…> В течении этой недели высота снега будет увеличиваться, будет выпадать», - рассказал Вильфанд.

В течение недели воздух в Москве и области будет прогреваться до плюс четырех градусов днем. По ночам будет холодать до минус девяти. Метеоролог отметил, что плюс 12 градусов, которые были в столице на прошлой неделе, больше характерны для апреля.