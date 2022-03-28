В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

В Гидрометцентре назвали сроки прекращения снегопадов в Москве

Алиса Селезнёва

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что всю ближайшую неделю в Москве будут идти снегопады и расти сугробы. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Март - это зимний месяц», - подчеркнул метеоролог.

В понедельник, 28 марта, по прогнозу Гидрометцентра, снег будет идти почти весь день. Вечером снег станет мокрым.

«Осадки прогнозируются заметные, и это приведет к повышению высоты снега. <…> В течении этой недели высота снега будет увеличиваться, будет выпадать», - рассказал Вильфанд.

В течение недели воздух в Москве и области будет прогреваться до плюс четырех градусов днем. По ночам будет холодать до минус девяти. Метеоролог отметил, что плюс 12 градусов, которые были в столице на прошлой неделе, больше характерны для апреля.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что весеннее тепло придет в Москву в середине апреля. Ко второй половине месяца воздух станет прогреваться до плюс 15 градусов. Снег начнет таять в третьей декаде марта – начале апреля.

Погода,Видео,Роман Вильфанд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители