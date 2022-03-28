Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что всю ближайшую неделю в Москве будут идти снегопады и расти сугробы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Март - это зимний месяц», - подчеркнул метеоролог.
В понедельник, 28 марта, по прогнозу Гидрометцентра, снег будет идти почти весь день. Вечером снег станет мокрым.
«Осадки прогнозируются заметные, и это приведет к повышению высоты снега. <…> В течении этой недели высота снега будет увеличиваться, будет выпадать», - рассказал Вильфанд.
В течение недели воздух в Москве и области будет прогреваться до плюс четырех градусов днем. По ночам будет холодать до минус девяти. Метеоролог отметил, что плюс 12 градусов, которые были в столице на прошлой неделе, больше характерны для апреля.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что весеннее тепло придет в Москву в середине апреля. Ко второй половине месяца воздух станет прогреваться до плюс 15 градусов. Снег начнет таять в третьей декаде марта – начале апреля.