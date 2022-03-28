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1 час назад

Гидрометцентр предупредил об «опасном солнце» в середине мая

Никита Бородкин

В середине мая в России начнется период «опасного» солнца. Как рассказал глава Гидрометцетра РФ Роман Вильфанд, в эти дни светило будет излучать вредный для человека уровень ультрафиолета, пишет ТАСС.

Россиян предупредили об «опасном солнце»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Влияние ультрафиолета становится опасным, когда его индекс превышает 4 балла из 11. Вильфанд уточнил, что обычно такой уровень излучения наблюдается в полдень. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами в это время может вызвать повреждение слизистой оболочки глаз и кожи.

При этом в марте и апреле излучение от солнца будет наименее вредным, подчеркнул метеоролог.

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"Вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно", — сказал Вильфанд.

Напомним, что ранее Гидрометцентр заявил о предпоследнем, оранжевом уровне погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра и метели. Днем и вечером 27 марта в столице наблюдался ветер скоростью от 15 до 20 м/с порывами до 25 м/с.

Погода,Роман Вильфанд,
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