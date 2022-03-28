Россиян предупредили об «опасном солнце»

В середине мая в России начнется период «опасного» солнца. Как рассказал глава Гидрометцетра РФ Роман Вильфанд, в эти дни светило будет излучать вредный для человека уровень ультрафиолета, пишет ТАСС.

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Влияние ультрафиолета становится опасным, когда его индекс превышает 4 балла из 11. Вильфанд уточнил, что обычно такой уровень излучения наблюдается в полдень. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами в это время может вызвать повреждение слизистой оболочки глаз и кожи.

При этом в марте и апреле излучение от солнца будет наименее вредным, подчеркнул метеоролог.

"Вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно", — сказал Вильфанд.