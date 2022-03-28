Синоптики рассказали о погоде в столице

В понедельник, 28 марта, погоду в московском регионе будет определять атмосферный фронт с северо-запада. Из-за этого ожидается облачная погода с осадками, сильным ветром и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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В Москве днем воздух прогреется лишь до 3-5°С тепла, а ночью - до 1°С. В Московской области ожидается до +6°С днем и до минус 2°С ночью. Ветер в этот день будет дуть западный 6–11 м/с, с порывами до 17 м/с. Из-за сильного ветра в регионе до 18:00 вторника, 29 марта, объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В столице в понедельник выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, из-за чего на дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет пониженное и составит 736 мм рт. ст.