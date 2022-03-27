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1 час назад

Москвичам пообещали 10-сантиметровые сугробы

Елена Прошина

Сугробы в Москве могут увеличиться до 10-12 см в начале предстоящей недели. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

Москвичам пообещали 10-сантиметровые сугробы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завтра днем новая порция снегопадов, они будут обложные и ждут нас уже с самого утра. Завтра снежный покров вырастет еще на 5 см. Будет снежно», - рассказал синоптик.

По его словам, сегодня на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 5 см, на Балчуге, в центре Москвы – 7 см, в Тушино – 6 см.

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За сутки в Москве выпало 3-4 мм осадков, но снежный покров «сносится» сильным ветром.

По прогнозу «Фобоса», холодная погода с периодическими зарядами снега продержится еще неделю. Ее определит тыл североатлантического циклона.

В понедельник ночью осадки прекратятся, морозы окрепнут в Москве до минус 8 градусов, в Подмосковье — до минус 10.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в центральном регионе наступит теплая и солнечная погода.

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