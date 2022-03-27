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36 минут назад

Москвичам назвали сроки наступления периода "опасного солнца"

Майк Габриелян

Стало известно время, когда пребывание на солнце будет опасно из-за высокого уровень ультрафиолета. Об этом грядущем периоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Москвичей предупредили об "опасном солнце"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве», - сказал метеоролог.

По его словам, если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно. Повышенный уровень ультрафиолета поражает кожу и слизистую оболочку глаз.

Вильфанд отметил, что сейчас настают дни, когда ультрафиолет не опасен, и от солнца можно получать удовольствие. Это конец марта и апрель.

Синоптик посоветовал выводить на улицу детей, потому что именно сейчас «ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D».

Собянин обратился к москвичам из-за непогоды

Ранее в Гидрометцентре назвали срок наступления в Москве теплой и солнечной погоды.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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