Москвичей предупредили об "опасном солнце"

Стало известно время, когда пребывание на солнце будет опасно из-за высокого уровень ультрафиолета. Об этом грядущем периоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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«Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве», - сказал метеоролог.

По его словам, если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно. Повышенный уровень ультрафиолета поражает кожу и слизистую оболочку глаз.

Вильфанд отметил, что сейчас настают дни, когда ультрафиолет не опасен, и от солнца можно получать удовольствие. Это конец марта и апрель.

Синоптик посоветовал выводить на улицу детей, потому что именно сейчас «ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D».