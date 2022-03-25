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53 минуты назад

В России заявили о росте количества погодных аномалий

Lenta.ruLenta.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС заявил о росте количества погодных аномалий в последние годы.

В России заметили рост количества погодных аномалий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ветровой режим изменился. В Москве увеличивается количество опасных явлений, очень интенсивные осадки», — сказал синоптик. По его словам, одна из главных задач на сегодняшний день — городская метеорология, когда нужно прогнозировать опасные явления именно в мегаполисах.

Глава Гидрометцентра отметил, что крупные мегаполисы ученые называют «островами тепла», так как в Москве находится большое количество высотных зданий солнечные лучи прогревают их стены, в то время как в сельской местности прогревается только почва.

Кроме того, летом в крупных городах стали чаще встречаться волны тепла и жары, в период которой в воздухе мало водяного пара, что приводит к перегреву организма человека. При этом при сильной жаре появляются условия для формирования озона, который разрушительно воздействует на органы дыхания. Также есть опасность пожаров.

Ранее Вильфанд заявил, что в Московский регион в ближайшие дни вернутся холода, погода будет около уровня климатической нормы. По его словам, в воскресенье, 28 марта, и в понедельник, 29 марта, ожидаются осадки в виде снега. Весна в столичный регион пришла рано — синоптики фиксировали температуры выше нормы на шесть-семь градусов, подчеркнул метеоролог.

Погода,Роман Вильфанд,
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