В России заметили рост количества погодных аномалий

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС заявил о росте количества погодных аномалий в последние годы.

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«Ветровой режим изменился. В Москве увеличивается количество опасных явлений, очень интенсивные осадки», — сказал синоптик. По его словам, одна из главных задач на сегодняшний день — городская метеорология, когда нужно прогнозировать опасные явления именно в мегаполисах.

Глава Гидрометцентра отметил, что крупные мегаполисы ученые называют «островами тепла», так как в Москве находится большое количество высотных зданий солнечные лучи прогревают их стены, в то время как в сельской местности прогревается только почва.

Кроме того, летом в крупных городах стали чаще встречаться волны тепла и жары, в период которой в воздухе мало водяного пара, что приводит к перегреву организма человека. При этом при сильной жаре появляются условия для формирования озона, который разрушительно воздействует на органы дыхания. Также есть опасность пожаров.