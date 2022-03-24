Москвичам назвали срок полного таяния снега

Снег в Москве полностью растает 10-12 апреля, считает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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В беседе с «Лентой.ру» Леус отметил, что как таковых сугробов в столице уже нет - метеостанция ВДНХ называет это скорее слежавшимся снегом или льдом. Такие плотные массы тают медленно даже при теплой погоде, которая установилась в Москве в последнюю неделю.

По его словам, в день сходит около сантиметра снежного покрова.

«Сегодня утром высота снежного покрова была шесть сантиметров. За сегодня, наверное, еще сантиметр сойдет. Пятница и суббота тоже будут относительно теплыми, и за эти два дня еще один сойдет. К воскресенью станется четыре сантиметра», - заявил метеоролог.

По прогнозам Михаила Леуса, на полное исчезновение снежного покрова в Москве можно рассчитывать в конце первой - начале второй декады апреля, 10-12 числа.