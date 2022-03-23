По словам метеоролога, облачность с прояснениями ожидается в столичном регионе с пятницы, 25 марта, а солнечная погода вернется в Москву и область нескоро. «Сейчас погодой управляет антициклон, поэтому малооблачно. Но уже в пятницу во второй половине дня погода станет облачной. Прояснения будут, но с настолько ярким солнцем, как сейчас, можно попрощаться надолго», — заявил специалист. Он добавил, что на данный момент температурные показатели опережают климатическую норму приблизительно на три недели.