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41 минуту назад

Вильфанд призвал москвичей надолго проститься с солнцем

МослентаМослента

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей надолго проститься с солнцем. Его процитировало агентство ТАСС.

По словам метеоролога, облачность с прояснениями ожидается в столичном регионе с пятницы, 25 марта, а солнечная погода вернется в Москву и область нескоро. «Сейчас погодой управляет антициклон, поэтому малооблачно. Но уже в пятницу во второй половине дня погода станет облачной. Прояснения будут, но с настолько ярким солнцем, как сейчас, можно попрощаться надолго», — заявил специалист. Он добавил, что на данный момент температурные показатели опережают климатическую норму приблизительно на три недели.

Ранее метеорологи пообещали москвичам морозы и метель.

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