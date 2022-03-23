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7 минут назад

Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом

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В июне и июле 2022 года во многих регионах России ожидается в целом теплая погода с температурой около или выше нормы. Кроме того, вероятен дефицит осадков. Такой прогноз на грядущее лето дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Россиянам рассказали о погоде грядущим летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик рассказал, что низких температур летом не ожидается.

«В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, на северной половине Красноярского края и других регионах температурный класс выше нормы, дефицит осадков также на севере прогнозируется», — заявил он.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что этот прогноз является ориентировочным, так как более точные будут отличаться. В июле, по данным специалиста, температура в большинстве регионов будет около нормы, холодов не ожидается.

В Ямало-Ненецком округе, на Таймыре, на Севере, а также в центре Красноярского края климатическая норма будет превышена, а в западной половине европейской территории, на юге западной Сибири, в северной половине Чукотке, Якутии и Магаданской области предположительно будет дефицит осадков.

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Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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