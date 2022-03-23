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36 минут назад

Зима вернется в Центральную Россию уже в выходные

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 9

Зимняя погода ожидает жителей Центральной России в выходные. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода миллион на миллион – когда в Центральной России наблюдается апрельское тепло и солнце, в предстоящие выходные сменится резким ухудшением метеоусловий. Уже к субботе, с приближением североатлантического циклона, небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, +4…+9. А вот в воскресенье – нагрянет зима!», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Тишковец уточнил, что с холодным атмосферным фронтом придут снег, метель с ухудшением видимости, штормовой ветер с порывами до 23 м/с. В частности, в Москве ночью похолодает до 0…-5, днем ожидается от -3 до 2 градусов тепла.

В каких регионах России весна наступит раньше всего

«То есть природа отбросит нас в самое начало весны! Ирония заключается в том, что произойдет это именно 27 марта, когда по климату в Москве наступает климатическая весна, то есть происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений», — отметил метеоролог.

Тишковец рекомендовал автомобилистам не переходить на летнюю резину, а отложить замену шин на начало второй пентады апреля.

Ранее синоптик рассказал, что на стыке марта и апреля в Москву придет волна полярного холода, которая продержится около пяти-семи суток, напоминают Известия. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что после 25 марта в столице ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя, и солнце появится в городе не скоро, отмечает РЕН ТВ.

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