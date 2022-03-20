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7 часов назад

Москвичей предостерегли от «переобувания» авто

Елена Прошина

Синоптики посоветовали московским автомобилистам не торопиться с заменой зимних шин на летние. На стыке марта и апреля регион ждет волна полярного холода с осадками и гололедом. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».

Москвичей предостерегли от «переобувания» авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик отметил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха будет близка к +5. При этой температуре обычно меняют шины.

«Но стоит ли в этом спешить? Не советуем. Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем - на стыке марта и апреля - ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями», - сказал Тишковец.

По его словам, температура устремится к нулю, поэтому менять шины пока преждевременно.

Холодная погода на стыке месяцев продержится 5-7 суток. Затем начнется сильное потепление, после которого можно планировать поездку в автомастерскую.

Ранее метеорологи рассказали, какой будет весна в 2022 году.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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