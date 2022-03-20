Москвичей предостерегли от «переобувания» авто

Синоптики посоветовали московским автомобилистам не торопиться с заменой зимних шин на летние. На стыке марта и апреля регион ждет волна полярного холода с осадками и гололедом. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».

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Синоптик отметил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха будет близка к +5. При этой температуре обычно меняют шины.

«Но стоит ли в этом спешить? Не советуем. Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем - на стыке марта и апреля - ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями», - сказал Тишковец.

По его словам, температура устремится к нулю, поэтому менять шины пока преждевременно.

Холодная погода на стыке месяцев продержится 5-7 суток. Затем начнется сильное потепление, после которого можно планировать поездку в автомастерскую.