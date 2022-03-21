Москвичей предупредили о "волне полярного холода" под конец марта

Несмотря на теплую в последние дни погоду в Москве , под конец месяца в столицу вернутся холода. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец , передает "Москва 24".

"Несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями", – сказал он.

Метеоролог также рекомендовал автомобилистам пока не менять шины: по его словам, тепло в столице сменит нулевая температура. Похолодание продлится примерно семь дней, дальнейшее потепление ожидается на второй неделе апреля.