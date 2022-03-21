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15 минут назад

Москвичей предупредили о "волне полярного холода" под конец марта

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Несмотря на теплую в последние дни погоду в Москве, под конец месяца в столицу вернутся холода. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает "Москва 24".

Москвичей предупредили о "волне полярного холода" под конец марта
Фото: ТАССТАСС

"Несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями", – сказал он.

Метеоролог также рекомендовал автомобилистам пока не менять шины: по его словам, тепло в столице сменит нулевая температура. Похолодание продлится примерно семь дней, дальнейшее потепление ожидается на второй неделе апреля.

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