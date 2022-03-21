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8 часов назад

В Подмосковье потеплеет до +12 градусов

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Новая неделя в столичном регионе начнется с солнечной погоды и ясного неба, дождей и снега сегодня не предвидится. В Москве столбики термометров покажут +10-12 градусов, в Подмосковье от +6 до +12. Становится заметно теплее. Ветер будет северо-западным 3-8 м/с. Атмосферное давление постепенно начнет снижаться до 760 мм ртутного столба. Оно все еще остается повышенным. Об этом рассказало издание «Метеоновости».

В Подмосковье потеплеет до +12 градусов
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"

Из-за пришедшего потепления в Москве начал таять снежный покров. Весь март высота сугробов уверенно держалась на отметке примерно 17 сантиметров, а во второй половине месяца процесс снова запустился. В субботу воздух прогрелся до +8,3 градусов - было ощутимо теплее по сравнению с предыдущими днями. И воскресным утром сугробы уже уменьшились, в некоторых местах их высота достигла 12 сантиметров.

А до 22 марта в столичном регионе объявлен режим повышенной погодной опасности. На придомовые территории и проезжие части Москвы и области вернулась гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на улице, чаще смотреть под ноги и по сторонам. Несмотря на потепление, гололедица все еще представляет опасность.

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