В Подмосковье потеплеет до +12 градусов

Новая неделя в столичном регионе начнется с солнечной погоды и ясного неба, дождей и снега сегодня не предвидится. В Москве столбики термометров покажут +10-12 градусов, в Подмосковье от +6 до +12. Становится заметно теплее. Ветер будет северо-западным 3-8 м/с. Атмосферное давление постепенно начнет снижаться до 760 мм ртутного столба. Оно все еще остается повышенным. Об этом рассказало издание «Метеоновости».

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

Из-за пришедшего потепления в Москве начал таять снежный покров. Весь март высота сугробов уверенно держалась на отметке примерно 17 сантиметров, а во второй половине месяца процесс снова запустился. В субботу воздух прогрелся до +8,3 градусов - было ощутимо теплее по сравнению с предыдущими днями. И воскресным утром сугробы уже уменьшились, в некоторых местах их высота достигла 12 сантиметров.