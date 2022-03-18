Москвичей предупредили о гололедице

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москву придет апрельское тепло. Отмечается, что к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее. В начале следующей недели прогнозируются околонулевые отметки по утрам, однако к полудню воздух будет прогреваться до +10 градусов.