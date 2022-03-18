Опубликовано видео последствий сильного снегопада в Сочи

Сильный снегопад прошел в Сочи. Толщина снежного покрова в курортном городе составляет от 15 до 25 см. Из-за осадков ограничили движение автотранспорта. Об этом со ссылкой на городской оперштаб сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи», опубликовавший кадры снежного апокалипсиса.

Из-за обильных осадков затруднено движение по всем перевалам. Ограничен въезд на автомобилях без зимней резины.