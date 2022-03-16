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1 час назад

Москвичам пообещали резкое потепление

Вероника Полынина

Резкое потепление ожидается в ближайшие выходные в московском регионе. Об этом рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в ночные часы температура продолжит оставаться в отрицательных значениях, а днем воздух будет прогреваться все сильнее.

«Уже в пятницу ожидается плюс 3 - плюс 5 градусов, в субботу - от плюс 4 до плюс 7, а в воскресенье прогнозируется от плюс 4 до плюс 9 градусов. Что очень приятно - будет солнце», - пообещал Вильфанд.

В начале следующей недели потепление продолжится. Будет малооблачно, в Москве и области температура будет плюс 6 - плюс 9, а в южных районах воздух может прогреться до плюс 10 градусов. Ночные температуры также повысятся и будут колебаться около нулевой отметки.

При этом специалист допустил, что морозы еще вернутся в столичный регион.

«Сильных морозов, конечно, не будет. Но все равно понижения температуры возможны до минус 7. Ждать атмосферного тепла в марте не стоит, только душевного», - заключил Вильфанд.

Погода,Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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