Москвичам пообещали резкое потепление

Резкое потепление ожидается в ближайшие выходные в московском регионе. Об этом рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в ночные часы температура продолжит оставаться в отрицательных значениях, а днем воздух будет прогреваться все сильнее.

«Уже в пятницу ожидается плюс 3 - плюс 5 градусов, в субботу - от плюс 4 до плюс 7, а в воскресенье прогнозируется от плюс 4 до плюс 9 градусов. Что очень приятно - будет солнце», - пообещал Вильфанд.

В начале следующей недели потепление продолжится. Будет малооблачно, в Москве и области температура будет плюс 6 - плюс 9, а в южных районах воздух может прогреться до плюс 10 градусов. Ночные температуры также повысятся и будут колебаться около нулевой отметки.

При этом специалист допустил, что морозы еще вернутся в столичный регион.