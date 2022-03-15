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1 час назад

В каких регионах России весна наступит раньше всего

Елена Прошина

Весна в марте наступит на юге европейской России, юге Приморского края и в Крыму. Об этом URA.RU сообщила метеоролог и главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

В каких регионах России весна наступит раньше всего
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, в остальных регионах России март считается «сугубо зимним месяцем». В них настоящая весна постепенно наступает в апреле.

«В каких-то регионах быстро начинает теплеть, в каких-то медленно. В Москве апрель однозначно весенний, потому, что средняя температура положительная, и она такая же на территории южнее шестидесятого градуса северной широты», — добавила Позднякова.

Также метеоролог отметила, что в последних числах марта в столичном регионе температура будет стабильно держаться выше нуля. При этом, по словам Поздняковой, хоть в апреле еще ни разу не было случая, когда температура опускалась ниже нуля, в ночное время отрицательные температуры могут продолжать держаться.

Погода,Общество,Татьяна Позднякова,
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