В каких регионах России весна наступит раньше всего

Весна в марте наступит на юге европейской России , юге Приморского края и в Крыму . Об этом URA.RU сообщила метеоролог и главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова .

По ее словам, в остальных регионах России март считается «сугубо зимним месяцем». В них настоящая весна постепенно наступает в апреле.

«В каких-то регионах быстро начинает теплеть, в каких-то медленно. В Москве апрель однозначно весенний, потому, что средняя температура положительная, и она такая же на территории южнее шестидесятого градуса северной широты», — добавила Позднякова.

Также метеоролог отметила, что в последних числах марта в столичном регионе температура будет стабильно держаться выше нуля. При этом, по словам Поздняковой, хоть в апреле еще ни разу не было случая, когда температура опускалась ниже нуля, в ночное время отрицательные температуры могут продолжать держаться.