Последствия двухдневного бурана в Башкирии сняли на видео

В башкирском городе Баймак из-за бурана образовались сугробы, достигающие в высоту трех метров. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры из населенного пункта.

«В снежном плену оказались жители микрорайонов Какреаул и Малыш, а также мкр. Южный. Высота снежных заносов местами доходили до трех метров», – рассказал глава городской администрации Радмир Исянбаев на своей странице во «ВКонтакте».

Буран бушевал в Баймаке на протяжении двух дней, в результате чего замело десятки машин и домов. Работы по ликвидации последствий непогоды коммунальщики ведут уже три дня.