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58 минут назад

На земле началась сильная геомагнитная буря

GismeteoGismeteo

С начала этого года на Солнце практически ежедневно происходят вспышки различной интенсивности и выбросы корональной массы.

На земле началась сильная геомагнитная буря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из вспышек (ей присвоили класс С) произошла 11 марта вблизи солнечного пятна AR2962. Обычно вспышки такого класса не считаются сильными и не приводят к серьезным возмущениям, однако в этот раз процесс длился почти 12 часов.

В связи с этим в ближайшие часы ожидается умеренная геомагнитная буря (Kp-индекс — 6), в северных регионах России могут появляться полярные сияния.

Еще одна вспышка в уже известном нам пятне AR2965 произошла 14 марта в 11:40 по Москве, ей был присвоен класс М2. Будучи направленной прямо на Землю, она вызвала небольшое отключение коротковолновой радиосвязи над Африкой и Восточной Европой; пострадавшие частоты были в основном ниже 15 МГц.

Однако, как утверждают ученые, значительного выброса корональной массы зафиксировано не было.

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