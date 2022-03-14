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3 часа назад

К выходным в Москве ожидается до 11 градусов тепла

Mos.ruMos.ruиещё 3

В ближайшие дни в городе ожидается от двух до трех градусов тепла.

К выходным в Москве ожидается до 11 градусов тепла
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

На этой неделе синоптики обещают переменную облачность. 15 марта ночью ожидается до пяти градусов мороза, будут условия для образования гололедицы, а днем воздух прогреется до трех градусов тепла. 16 марта термометры ночью покажут до семи градусов ниже нуля, днем столбики термометров поднимутся до нуля.

17 и 18 марта ночью температура понизится до минус 11–13 градусов, днем ожидается до двух градусов выше нуля.

В субботу ночью в городе будет до минус двух градусов, днем воздух прогреется до плюс пяти градусов. В воскресенье ночная температура будет колебаться от минус пяти до нуля градусов, а днем она поднимется до плюс 11 градусов.

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