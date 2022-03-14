К выходным в Москве ожидается до 11 градусов тепла

В ближайшие дни в городе ожидается от двух до трех градусов тепла.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

На этой неделе синоптики обещают переменную облачность. 15 марта ночью ожидается до пяти градусов мороза, будут условия для образования гололедицы, а днем воздух прогреется до трех градусов тепла. 16 марта термометры ночью покажут до семи градусов ниже нуля, днем столбики термометров поднимутся до нуля.

17 и 18 марта ночью температура понизится до минус 11–13 градусов, днем ожидается до двух градусов выше нуля.