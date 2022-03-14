Трехдневный снегопад обрушится на Приморье

Осадки в крае будут идти три дня и сохранятся до среды, 16 марта. Температура воздуха опустится до 0...–10°С, при прояснениях похолодает до –11...–17°С. Ранее «ФедералПресс» писал, что из-за ухудшения погоды школьники Владивостока могут остаться дома, это не будет считаться прогулом. Детские сады будут работать в штатном режиме.