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5 часов назад

Трехдневный снегопад обрушится на Приморье

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Зима вновь возвращается в Приморье. В начале недели на край обрушится снегопад, температура воздуха опустится до минусовых значений.

Трехдневный снегопад обрушится на Приморье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В крае местами пройдут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах ожидается гололед», – передает Примпогода.

Осадки в крае будут идти три дня и сохранятся до среды, 16 марта. Температура воздуха опустится до 0...–10°С, при прояснениях похолодает до –11...–17°С. Ранее «ФедералПресс» писал, что из-за ухудшения погоды школьники Владивостока могут остаться дома, это не будет считаться прогулом. Детские сады будут работать в штатном режиме.

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