Москвичей предупредили об аномальном марте

Март 2022 года может стать сухим месяцем. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
За первые 13 дней месяца выпало менее 1 процента от месячной нормы осадков. В ближайшее время антициклоны не покинут регион, а значит, сухая погода продолжит властвовать в регионе.
Как сообщает портал, на опорной метеостанции ВДНХ небольшой снег прошел лишь в день 8 марта. Количество осадков составило 0.3 мм, что меньше 1 процента нормы, составляющей 34 мм. В остальное время осадки если и были, то настолько незаметны, что свой вклад в месячную копилку не внесли. В ближайшую неделю сильных осадков не ожидается. И если антициклоны не ослабят своего влияния на московскую погоду, то март 2022 года станет самым дефицитным по осадкам. Пока рекордсменом считается март 1928 года. За весь месяц тогда выпало всего 4,6 мм осадков.
Отметим, что ветреная и сухая погода помогают испарятся снежному покрову. Сейчас высота снежного покрова 17 см. Самые высокие сугробы в районе ТиНАО - 32 см, а в пределах старой Москвы - в районе МГУ, здесь глубина снега 24 см.