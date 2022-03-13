В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
47 минут назад

Март в Москве может стать аномально сухим месяцем

Март 2022 года может стать сухим месяцем. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичей предупредили об аномальном марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За первые 13 дней месяца выпало менее 1 процента от месячной нормы осадков. В ближайшее время антициклоны не покинут регион, а значит, сухая погода продолжит властвовать в регионе.

Как сообщает портал, на опорной метеостанции ВДНХ небольшой снег прошел лишь в день 8 марта. Количество осадков составило 0.3 мм, что меньше 1 процента нормы, составляющей 34 мм. В остальное время осадки если и были, то настолько незаметны, что свой вклад в месячную копилку не внесли. В ближайшую неделю сильных осадков не ожидается. И если антициклоны не ослабят своего влияния на московскую погоду, то март 2022 года станет самым дефицитным по осадкам. Пока рекордсменом считается март 1928 года. За весь месяц тогда выпало всего 4,6 мм осадков.

Отметим, что ветреная и сухая погода помогают испарятся снежному покрову. Сейчас высота снежного покрова 17 см. Самые высокие сугробы в районе ТиНАО - 32 см, а в пределах старой Москвы - в районе МГУ, здесь глубина снега 24 см.

Погода,Новости Москвы,ВДНХ,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители