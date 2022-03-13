Москвичей предупредили об аномальном марте

Как сообщает портал, на опорной метеостанции ВДНХ небольшой снег прошел лишь в день 8 марта. Количество осадков составило 0.3 мм, что меньше 1 процента нормы, составляющей 34 мм. В остальное время осадки если и были, то настолько незаметны, что свой вклад в месячную копилку не внесли. В ближайшую неделю сильных осадков не ожидается. И если антициклоны не ослабят своего влияния на московскую погоду, то март 2022 года станет самым дефицитным по осадкам. Пока рекордсменом считается март 1928 года. За весь месяц тогда выпало всего 4,6 мм осадков.