Москвичам рекомендовали не ждать весны

Синоптики заявили, что метеорологическая весна пока не придет в столичный регион. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».
«Расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, то есть наступления метеовесны, в Центральной России пока не будет», — сказал Тишковец.
По его словам, в понедельник потеплеет до 0…+5 градусов, но погода будет пасмурной.
Во вторник к Москве подойдет антициклон, ночные морозы усилятся до -5.. -10 градусов. Днем температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1.