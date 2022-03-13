Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

В Москве 13 марта ожидается высокое атмосферное давление и небольшой снег вечером. Об этом рассказал представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , сообщает РИА «Новости».

«Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы», - заявил Тишковец.

По его словам, сегодня в Москве будет облачная погода. Вечером предстоят небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в столице +1..+3, в Подмосковье от -1 до +4».