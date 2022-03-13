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1 час назад

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Елена Прошина

В Москве 13 марта ожидается высокое атмосферное давление и небольшой снег вечером. Об этом рассказал представитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Фото: РамблерРамблер

«Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы», - заявил Тишковец.

По его словам, сегодня в Москве будет облачная погода. Вечером предстоят небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в столице +1..+3, в Подмосковье от -1 до +4».

Синоптики прогнозируют северо-западный, западный ветер от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее метеорологи сделали прогноз погоды на весну 2022 года.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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