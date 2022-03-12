В Москве и Московской области до вечера воскресенья, 13 марта, продлили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с образованием гололедицы. Об этом заявил Гидрометцентр России.

— Гололедица — период предупреждения до 20:00 13 марта, — следует из сообщения.

Ранее «желтый» уровень опасности из-за гололедицы был объявлен в столичном регионе до полуночи субботы, 12 марта.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на ближайшие выходные. По ее словам, москвичам стоит ожидать постепенного потепления. Погода будет облачной, с небольшими осадками в виде снега. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит от минус восьми до минус десяти градусов. Дневные температуры будут плюсовыми — до плюс двух градусов.