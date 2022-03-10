Москвичам назвали дату возвращения весенней погоды

Настоящая весенняя погода вернется в столицу в конце второй декады текущего месяца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, до 15-20 марта столичный регион будет находиться в плену холодного антициклона.
«До середины месяца нас ждет малооблачная погода с небольшим количеством снега. Уже с 15-го числа температурный фон начнет меняться, так как холодные воздушные массы начнут покидать столицу, и столбики термометра достигнут показателей плюс три-пять градусов в дневные часы», — приводятся в материале слова Шувалова.
При этом он отметил, что ночью отрицательные значения все еще могут сохраняться. Однако с середины месяца, по словам Шувалова, солнце все активнее начнет прогревать воздух в Москве.