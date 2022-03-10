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1 час назад

Москвичам назвали дату возвращения весенней погоды

Елена Прошина

Настоящая весенняя погода вернется в столицу в конце второй декады текущего месяца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам назвали дату возвращения весенней погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, до 15-20 марта столичный регион будет находиться в плену холодного антициклона.

«До середины месяца нас ждет малооблачная погода с небольшим количеством снега. Уже с 15-го числа температурный фон начнет меняться, так как холодные воздушные массы начнут покидать столицу, и столбики термометра достигнут показателей плюс три-пять градусов в дневные часы», — приводятся в материале слова Шувалова.

При этом он отметил, что ночью отрицательные значения все еще могут сохраняться. Однако с середины месяца, по словам Шувалова, солнце все активнее начнет прогревать воздух в Москве.

Александр Шувалов,
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