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9 часов назад

Москвичам пообещали потепление почти на 10 градусов

Москва24Москва24иещё 9

В Москве в ближайшее время ожидается потепление почти на 10 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Москвичам пообещали потепление почти на 10 градусов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По его словам, уже в субботу, 12 марта, ночные морозы начнут ослабевать. В воскресенье и понедельник ожидается потепление до +2...+4 градусов, что превышает нормальные температурные значения для этого периода времени.

Синоптик при этом предупредил об экстремальном атмосферном давлении в столице в конце следующей недели. По его словам, оно будет превышать норму на 22–25 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" также отмечали, что период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные. По их словам, пик аномального холода уже пройден, в ближайшие дни температура начнет возвращаться к климатической норме.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, отмечал, что настоящая весна придет в столицу в конце второй декады марта. По его словам, после 15-го числа столбики термометров будут стабильно показывать +3...+5 градусов.

Что касается снега, то ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что это может произойти на стыке марта и апреля. При этом он отметил, что обычно снег окончательно сходит со столичных дорог во второй декаде апреля.

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