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27 минут назад

Тепло вернется в столичный регион к 12 марта

АвторадиоАвторадио

Тепло вернется в столичный регион к 12 марта, а 10 марта стоит ждать повышенное атмосферное давление. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возвращении зимней погоды в ряде российских регионов.

Названа дата возвращения тепла в столичный регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Похолодание сначала ожидается в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, к четвергу, 10 марта, морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Приволжском федеральном округе. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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