Названа дата возвращения тепла в столичный регион

Тепло вернется в столичный регион к 12 марта, а 10 марта стоит ждать повышенное атмосферное давление. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возвращении зимней погоды в ряде российских регионов.

Похолодание сначала ожидается в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, к четвергу, 10 марта, морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Приволжском федеральном округе. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.