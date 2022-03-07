В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москва24Москва24иещё 1

Облачная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 7 марта. Такой прогноз приводится на сайте Гидрометцентра РФ.

Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

По данным синоптиков, в городе пройдет небольшой снег. Кроме того, возможна гололедица.

В столице днем прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла. При этом в ночь на вторник может похолодать до -9 градусов.

В Москве будет дуть северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

В Московской области в понедельник ожидается от -2 до +3 градусов. При этом в ночь на вторник температура воздуха может опуститься до -12 градусов.

Ранее москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до 21:00 вторника, 8 марта.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.

По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители