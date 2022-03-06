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16 минут назад

В Гидрометцентре предсказывают «ультраполярное вторжение»

Газета.RuГазета.Ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов России прогнозируется резкое похолодание из-за «ультраполярного вторжения», сообщает РИА «Новости».

Россиянам предсказали «ультраполярное вторжение»
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

«Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю <...> Существенное изменение погоды начнется 9 марта. Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение). Это означает, что на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока (регион Таймыра, Карского моря и Новой земли). При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон», — заявил Вильфанд.

Волна похолодания начнется в Сибири, продолжится на Урале, оттуда достигнув северо-востока России, Москвы и Санкт-Петербурга. Позднее циклон доберется до Поволжья.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в конце недели.

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