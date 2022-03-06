Россиянам предсказали «ультраполярное вторжение»

«Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю <...> Существенное изменение погоды начнется 9 марта. Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение). Это означает, что на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока (регион Таймыра, Карского моря и Новой земли). При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон», — заявил Вильфанд.