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13 часов назад

Сильный град в Сочи сняли на видео

Александр Кузьмин

В Сочи выпал град. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи», в распоряжении которого оказалось снятое из курортного города видео.

«В Сочи активно идет град, к вечеру обещают снегопад», – рассказывает автор ролика.

Сегодня утром в горах Сочи объявлено штормовое предупреждение.

«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»: в период с 0.30-1.30ч и до конца суток 5 марта 2022 г. в горах г. Сочи снег превысит критерии опасного явления (сильный снег)», – сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Жителям города рекомендуют быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линиях электропередач, а также закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях. Кроме того, рекомендовано «обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям».

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