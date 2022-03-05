Сильный град в Сочи сняли на видео

В Сочи выпал град. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи», в распоряжении которого оказалось снятое из курортного города видео.

«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»: в период с 0.30-1.30ч и до конца суток 5 марта 2022 г. в горах г. Сочи снег превысит критерии опасного явления (сильный снег)», – сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Жителям города рекомендуют быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линиях электропередач, а также закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях. Кроме того, рекомендовано «обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям».