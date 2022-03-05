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10 минут назад

Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание к 8 марта

Ura.RuUra.Ru

В большей части регионов России ожидается резкое похолодание к 7—8 марта. Об это ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала», — рассказал он.

Также он утверждает, что с 7 марта похолодание придет в Центральный и Поволжский федеральные округа, Западную Сибирь и Красноярский край. Температура, соответствующая климатической норме, будет только на юге России во вторник и среду.

Погода,Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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