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1 час назад

«Аномальное похолодание»: синоптик рассказал о погоде в России

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 5

На территории России 7-8 марта ожидается резкое похолодание. Об этом в субботу, 5 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Аномальное похолодание»: синоптик рассказал о погоде в марте
Фото: vm.ruvm.ru

Он подчеркнул, что на уровне климатической нормы температура сохранится лишь на юге страны.

— В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала, — передает ТАСС слова синоптика.

Специалист поделился, что с 7 марта похолодание придет в Центральный и Приволжский федеральные округа, а также в Красноярский край и некоторые регионы на территории Западной Сибири.

4 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в первые выходные весны. Эксперт подчеркнул, что в столичном регионе стоит ожидать северный циклон. Однако он добавил, что примерно с 15–17 марта в Москве стоит ожидать появление теплого климата.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку поможет правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.

Погода,Новости регионов,Международный женский день,Юлия Изотова,Роман Вильфанд,
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