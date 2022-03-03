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1 час назад

Москвичам рассказали о погоде 8 Марта

Елена Прошина

В Международный женский день в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

Москвичам рассказали о погоде 8 Марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как бы нам ни хотелось порадовать женщин теплом, солнцем и хорошей погодой, прогнозы противятся этому. 8 Марта в Москве ожидаются ветреная, облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами гололедица", — приводятся в материале слова Леуса.

Он уточнил, что в Международный женский день температура опустится до минус семи-девяти градусов ночью и минус одного-трех — днем. По его словам, аналогичные показатели ожидаются и на выходных перед праздником.

Погода,Новости Москвы,
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