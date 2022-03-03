Москвичам рассказали о погоде 8 Марта

В Международный женский день в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

"Как бы нам ни хотелось порадовать женщин теплом, солнцем и хорошей погодой, прогнозы противятся этому. 8 Марта в Москве ожидаются ветреная, облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами гололедица", — приводятся в материале слова Леуса.

Он уточнил, что в Международный женский день температура опустится до минус семи-девяти градусов ночью и минус одного-трех — днем. По его словам, аналогичные показатели ожидаются и на выходных перед праздником.