Москвичам пообещали зимние морозы в марте

С 9 марта в столичном регионе ожидается значительное понижение температуры до зимних показаний. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

«В первый рабочий день следующей недели, 9 марта, ожидается дальнейшее понижение температуры, придет настоящая зимняя погода. Ночью минус 11-16 градусов, а днем около минус пяти, показатели опустятся ниже своих многолетних значений. В эти мартовские дни погода будет больше напоминать февраль», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с 9 марта в Москве ожидается и существенное повышение атмосферного давления, осадков не прогнозируется. Также Вильфанд дал прогноз на 8 марта. По его словам, в Международный женский день температура тоже будет ниже нуля: ночью от минус семи до десяти градусов, днем от минус одного до пяти, возможен небольшой снег.