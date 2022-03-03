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46 минут назад

Москвичам пообещали зимние морозы в марте

Елена Прошина

С 9 марта в столичном регионе ожидается значительное понижение температуры до зимних показаний. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали зимние морозы в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первый рабочий день следующей недели, 9 марта, ожидается дальнейшее понижение температуры, придет настоящая зимняя погода. Ночью минус 11-16 градусов, а днем около минус пяти, показатели опустятся ниже своих многолетних значений. В эти мартовские дни погода будет больше напоминать февраль», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с 9 марта в Москве ожидается и существенное повышение атмосферного давления, осадков не прогнозируется. Также Вильфанд дал прогноз на 8 марта. По его словам, в Международный женский день температура тоже будет ниже нуля: ночью от минус семи до десяти градусов, днем от минус одного до пяти, возможен небольшой снег.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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