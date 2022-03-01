"Мы от этого отвыкли": чего ждать москвичам в выходные

Заметное похолодание ожидает москвичей в выходные дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, отрицательными будут не только ночные температуры, но и дневные. "Мы от этого отвыкли, конечно", - цитирует ТАСС метеоролога.
Так, в ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до -3…-8 градусов, днем будет -4…+1. В ночь на воскресенье температура понизится до -5…-10 градусов, а днем ожидается от -3 до +2.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что весна будет затяжной - снег может полностью сойти только лишь в конце марта - начале апреля. В центре мартовская погода будет соответствовать климатическим нормам. В Москве в целом по ночам слабый мороз (до минус 5 градусов), днем - до плюс 6 градусов. Немного теплее обычного март ожидается в Поволжье, а настоящие морозы сохранятся в северных регионах. В Коми, Архангельской области и Ненецком автономном округе по ночам до минус 20 градусов.