"Мы от этого отвыкли": чего ждать москвичам в выходные

Заметное похолодание ожидает москвичей в выходные дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, отрицательными будут не только ночные температуры, но и дневные. "Мы от этого отвыкли, конечно", - цитирует ТАСС метеоролога.

Так, в ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до -3…-8 градусов, днем будет -4…+1. В ночь на воскресенье температура понизится до -5…-10 градусов, а днем ожидается от -3 до +2.