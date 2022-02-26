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6 часов назад

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Москва24

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья, 27 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода ожидается в столице до конца февраля и в начале марта. Первый день календарной весны прогнозируется солнечный и штилевой, атмосферное давление на 18–20 мм ртутного столба выше нормы, температура будет в районе 3–4 градусов тепла.

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