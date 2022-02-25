Россиян предупредили об аномалии

Синоптик спрогнозировал аномально теплые дни в России

Фото: ТАСС ТАСС

В ближайшие пять дней на всей территории России ожидается аномально теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — приводятся в материале слова Вильфанда.

Он отметил, что теплее всего будет в Западной Сибири, Красноярском крае и Чукотке. В европейской части страны, по словам Вильфанда, аномалии в ближайшие пять дней не превысят плюс четырех-пяти градусов.

Особое внимание он обратил на Чукотку. Согласно прогнозу Вильфанда, на полуострове ожидается самая крупная аномалия — температура там будет выше нормы сразу на 12-16 градусов.