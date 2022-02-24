В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
2 часа назад

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москва24

Конец февраля в Москве будет не по-зимнему теплым, сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Заканчивается февраль – последний зимний месяц, известный непростым характером. В основном февраль знаменит кривыми дорогами. И на это есть причины. С одной стороны, в феврале по ночам морозно, а днем температура повышается до положительных значений. Снежные дороги уже неустойчивые. Да и метели вносят вклад. В нынешнем году февраль очень мягкий, больше похожий на март. Уже были и оттепели, и дожди. Но даже напоследок зима не спешит показать характер. Антициклон из Европы поддержит теплую погоду", – говорится в сообщении.

В пятницу, 25 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Днем потеплеет до +1...+3. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В субботу, 26 февраля, будет пасмурно, прогнозируются небольшие осадки. Ночью будет -2...-4 градуса. Днем ожидается +1...+3 градуса. Ветер сменит направление на западное, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

27 февраля погода сильно не изменится. Пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается 0...-2 градуса, по области – до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

"Завершается зима совсем не по-зимнему. Температура воздуха превышает норму на 6–7 градусов и соответствует началу апреля", – заключили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве районов России к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители