Москвичам рассказали о погоде в выходные

"Заканчивается февраль – последний зимний месяц, известный непростым характером. В основном февраль знаменит кривыми дорогами. И на это есть причины. С одной стороны, в феврале по ночам морозно, а днем температура повышается до положительных значений. Снежные дороги уже неустойчивые. Да и метели вносят вклад. В нынешнем году февраль очень мягкий, больше похожий на март. Уже были и оттепели, и дожди. Но даже напоследок зима не спешит показать характер. Антициклон из Европы поддержит теплую погоду", – говорится в сообщении.