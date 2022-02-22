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1 час назад

В Москве наступил самый теплый день с начала года

Мослента

В европейской части России наступил самый теплый день с начала года. Об этом сообщил центр «Фобос».

Синоптики отметили, что в Москве возможны небольшие дожди в утренние и вечерние часы. Днем выглянет солнце, а температура поднимется до пяти градусов тепла.

В среду, 23 февраля, ожидается небольшое похолодание, осадки могут перейти в снег. В следующие два дня столбики термометров могут показать до 7-10 градусов мороза в предутренние часы. Днем прогнозируются небольшие оттепели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы «скучную погоду» с ветром и небольшими осадками.

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