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18 часов назад

В Москве во вторник ожидается до +5°C

Газета.Ru

Во вторник, 22 февраля в столице ожидаются облачность и небольшие осадки, температура воздуха может подняться до +5°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура составит 3-5 градусов тепла. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, может появиться гололедица. Ветер будет дуть с Юга и Юго-Запада, его скорость составит 6-11 м/c, местами с порывами до 15 м/c. Атмосферное давление будет равняться 735 мм рт. ст.

Ранее потепление до +5°C в столице на этой неделе прогнозировал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что текущий месяц продолжает удивлять необычным теплом в Центральной России. По его словам, среднемесячная температура воздуха почти на 5°C выше положенной нормы, что делает февраль 2022 года одним из десяти самых теплых за последние 74 года.

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