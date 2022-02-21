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20 часов назад

Москвичей предупредили о похолодании

Мослентаиещё 1

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что с 23 февраля москвичей и жителей Подмосковья ожидает похолодание.

Москвичей предупредили о похолодании
Фото: Наталья Макарова / КоммерсантъНаталья Макарова / Коммерсантъ

По словам эксперта, в конце следующей недели возможны морозы до минус 10 градусов. «23 февраля начнет холодать, а вот 24-е, 25-е, 26-е будут вполне зимними днями», — рассказал он.

Эксперт предупредил, что до праздника ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В похолодании синоптик не увидел ничего сверхъестественного, отметив, что такое явление вполне нормально.

Ранее, 18 февраля, в Москву на фоне аномального тепла пришел первый в этом году дождь.

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