Москвичей предупредили о похолодании

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что с 23 февраля москвичей и жителей Подмосковья ожидает похолодание.

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ Наталья Макарова / Коммерсантъ

По словам эксперта, в конце следующей недели возможны морозы до минус 10 градусов. «23 февраля начнет холодать, а вот 24-е, 25-е, 26-е будут вполне зимними днями», — рассказал он.

Эксперт предупредил, что до праздника ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В похолодании синоптик не увидел ничего сверхъестественного, отметив, что такое явление вполне нормально.

Ранее, 18 февраля, в Москву на фоне аномального тепла пришел первый в этом году дождь.