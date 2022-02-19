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20 часов назад

Москвичей предупредили о сильном ветре 19 февраля

Вечерняя Москваиещё 4

В столице ожидается температура от плюс 1 до 3 градусов и сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичей предупредили о сильном ветре
Фото:  Анна Быкова, «Вечерняя Москва» Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

— Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Специалисты приняли необходимые меры для защиты от ветра жилых и нежилых зданий города. Особое внимание уделено объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. На улицах Москвы дежурят бригады ГУП «Мосводосток», которые оперативно реагируют на проблемы с ливневой системой города.

До этого сообщалось, что в субботу, 19 февраля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и дождя.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

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