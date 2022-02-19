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20 часов назад

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась еще на 3 см

РИАМО

На утро субботы высота снежного покрова в столице уменьшилась еще на 3 см, теперь она составляет 25 см. На главной метеостанции города – ВДНХ – дожди во второй половине уходящей недели «съели» 6 см снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась еще на 3 см
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк© РИАМО, Александр Манзюк

В Подмосковье снежный покров тоже стал меньше на 2-3 см, на юго-востоке – на 4 см. В Клину он составляет уже 22 см, в Наро-Фоминске после полуметровой высоты – только 33 см, а на юго-востоке – 35 см.

В предстоящие несколько дней в Московском регионе сохранится аномально теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Однако высота снежного покрова не увеличится, а, наоборот, продолжит уменьшаться.

Существенный вклад в разрушение снежного покрова вносят дожди, которые вместе с оттепелями в Московский регион приносят циклоны, формирующиеся благодаря активной деятельности Атлантического океана. Из-за прихода циклонов текущий февраль уже не вписывается в привычные рамки, так как обычно разрушение снежного покрова в Москве приходится на конец марта.

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