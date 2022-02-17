Вчера ещё было выпущено предупреждение Росгидрометом об этом циклоне, о порывистом ветре. Сейчас нужно подальше держаться от всевозможных щитов, от неочищенных крыш, потому что когда дождь и мокрый снег и ветер — это очень опасно. И гололедица также будет. Вот это главные угрозы, — сообщил он.