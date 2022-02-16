Циклон "Иления" надвигается на Москву. 17 февраля он принесет ненастье, однако в столице установятся весенние температуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но на фоне штормового ветра и осадков.

"Примерно с 21 часа (в четверг. – Прим. ред.) город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью, до утра 18 февраля прольются первые чистые дожди", – заявил Тишковец.

Ожидается, что за сутки в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Ветер ожидается на уровне 17 метров в секунду.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал RT, что в предстоящие выходные в Москве образуется пауза между циклонами. Прогнозируются облачная погода и осадки.